Vítima de acidente na Indy, Robert Wickens revela que está paraplégico

O piloto Robert Wickens, de 29 anos, anunciou por meio de suas redes sociais que ficou paraplégico por causa do grande acidente sofrido na etapa de Pocono da Fórmula Indy, no dia 19 de agosto, nos Estados Unidos.

"Eu só tenho postado vídeos de pequenos movimentos nas minhas pernas, mas a realidade é que estou longe de andar sozinho", disse Wickens. "Fiz o meu primeiro vídeo como paraplégico hoje. Minha parte superior do corpo está ficando cada vez mais forte e esperançosamente eu poderei fazer isso sem ajuda em breve. Eu só tenho postado vídeos de pequeno movimento nas minhas pernas, mas a realidade é que estou longe de andar sozinho. Algumas pessoas estão um pouco confusas com a gravidade da minha lesão, então eu queria que você soubesse a realidade disso. Eu nunca trabalhei duro para nada na minha vida, e estou dando tudo o que tenho para acender esses nervos nas minhas pernas."

Em sua página na rede social Instagram, o canadense postou um vídeo no qual está em um centro de recuperação no Colorado e, com muito esforço e com a ajuda de uma médica, consegue sair da cama e sentar em uma cadeira de rodas.

No acidente em Pocono, Wickens sofreu fratura de uma espinha toráxica, lesão da medula espinhal, fratura do colo, tíbia, fíbula, das pernas, das mãos, do antebraço direito, do cotovelo direito, quatro costelas, além de uma lesão pulmonar.

No início desta semana, o canadense postou nas redes sociais um vídeo no qual movia lentamente as pernas e afirmou que voltaria a dançar em pouco tempo. Ele tem casamento marcado para setembro com a modelo Karli Woods.

Por causa do acidente de Wickens, Tony Stewart, três vezes campeão da Nascar, disse que está reconsiderando se disputa a próxima edição das 500 Milhas de Indianápolis, prova mais importante do calendário da Indy e uma das corridas mais tradicionais do mundo do automobilismo.