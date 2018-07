Vítima, Felipe Massa lamenta: 'Mais uma jogada no lixo'

MONTECARLO - Felipe Massa não ficou nada contente com o acidente que o tirou do treino de classificação do Grande Prêmio de Mônaco, neste sábado, nas ruas de Montecarlo. Sem possibilidades de participar da segunda etapa do treino, o brasileiro se vê obrigado a largar apenas na 16.º colocação na prova deste domingo.

Em entrevista à Rede Globo, Massa criticou o sueco Marcus Ericsson, que o atingiu no finalzinho do Q1. "O que eu posso dizer? Saí para deixar o cara passar. Aí ele passa reto e me joga fora da pista. Não tinha carro para estar brigando lá na frente, mas já tinha virado bom tempo para aquele momento na pista. Era pra ter sido bem melhor. Mais uma jogada no lixo", lamentou o brasileiro, que faz péssima temporada.

No primeiro ano na Williams, ocupa apenas a 12.º colocação no Mundial de Pilotos. Não completou na Austrália, foi sétimo na Malásia e no Bahrein e, depois, não pontuou tanto na China quanto na Espanha. Largando em 16.º no apertado circuito de Montecarlo, terá que fazer uma grande corrida para chegar aos pontos.

Também falando à Globo, Ericsson, da Caterham, pediu desculpas a Massa. "Eu estava na volta rápida, e acabei pegando o Massa, que estava na linha do traçado. Mas sim, eu cometi um erro. É uma pena que Felipe estava do lado de fora. Eu peço desculpas por isso", disse o sueco.

Massa não pareceu ficar muito feliz com o pedido de desculpas. "Minha classificação acabou ali, o mínimo que ele tem que fazer é pedir desculpas", comentou o brasileiro, que ficou com o carro desligado, atravessado na pista. Assim, não teve como retornar aos boxes para participar do Q2.