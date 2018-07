VIZINHOS DE PRÉDIO E EX-COLEGAS DE KART DECIDEM MUNDIAL

O troféu de campeão mundial de Fórmula 1 de 2014 irá decorar a sala de um luxuoso prédio no Principado de Mônaco, cujo dono do apartamento tem 29 anos e foi colega de kart do concorrente que derrotou na disputa pelo título da temporada. Essa parte da história ao menos já está pronta. Falta apenas o capítulo principal, que será escrito neste domingo, com a definição do vencedor do ano.

Moradores do mesmo prédio, companheiros de Mercedes e colegas desde 2000, Nico Rosberg e Lewis Hamilton acrescentaram à lista de coincidências entre eles a ótima temporada na Fórmula 1. Juntos, os dois ganharam 15 etapas, fizeram 11 dobradinhas e deram à escuderia alemã o título de construtores ainda no GP da Rússia, em Sochi, com três provas de antecedência.

O acirrado campeonato é bem diferente daquele Europeu de Kart de 2000, quando a dupla se conheceu, ao trabalharem na mesma equipe pela primeira vez. Hamilton levou a melhor com folga sobre o alemão naquele ano e novamente chega como o favorito para a corrida em Abu Dabi, neste domingo.

Os dois nasceram em 1985, com menos de seis meses de diferença. Hamilton veio ao mundo em janeiro e Nico em junho, quatro dias depois que o seu pai, Keke, venceu o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

O Rosberg pai, campeão mundial em 1982, influenciou o filho desde cedo a gostar de automobilismo, mas não convenceu o garoto a correr pelo seu país, a Finlândia. Nico optou pela bandeira alemã, país onde nasceram ele e mãe, Sina.

Nico frequentou o ambiente da Fórmula 1 desde cedo, só que começou no automobilismo apenas aos oito anos, três anos depois de Lewis. O inglês, descendente de imigrantes de Granada, virou fã de velocidade quando ganhou um carrinho de controle remoto do pai, Anthony, que o acompanha até hoje pelas corridas. Aos 13 anos, o talento de Lewis já se destacava e o garoto foi chamado para participar do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren.

RUMO À FÓRMULA 1

Depois de serem companheiros no kart eles seguiram trajetórias parecidas. Ora um foi mais precoce, ora outro conseguiu algum feito mais cedo. Rosberg se adiantou a Hamilton ao ganhar na Alemanha a Fórmula BMW, em 2002. O inglês respondeu no ano seguinte, ao conquistar em seu país a Fórmula Renault.

A partir dali o próximo passo de ambos foi a GP2, o último degrau para a Fórmula 1. Rosberg foi o campeão da categoria em 2005 e Hamilton o sucedeu, ao levar o título no ano seguinte, quando o alemão já estreava na Fórmula 1, pela Williams.

A chegada de Hamilton à Fórmula 1 foi em 2007, quando foi o vice-campeão. O título veio em 2008, feito que Rosberg ainda tenta alcançar. A primeira vez pode ser neste domingo, quando terá de superar o velho colega. Quem perder, ao menos poderá confiar no histórico de coincidências da dupla para apostar que a sua nova chance virá em breve.