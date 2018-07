'Voltarei melhor do que antes do acidente', diz o polonês Robert Kubica

SAVONA - O polonês Robert Kubica deu, nesta sexta-feira, sua primeira entrevista desde que sofreu grave acidente em uma prova de rali, no último domingo. O piloto da Lotus Renault afirmou que voltará para a Fórmula 1 ainda melhor do que nas últimas temporadas.

"Quero voltar mais forte do que nunca. Porque quando ocorre esses acidentes você nunca volta igual, você melhora. Aconteceu comigo em 2007, após a batida no GP do Canadá. Eu fiquei de fora de uma corrida e quando voltei estava melhor", declarou, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta Dello Sport.

"Um piloto não é apenas acelerador e volante, ele é algo mais. Eu estou mais forte como piloto e mentalmente desde 2007. E acontecerá o mesmo desta vez, quando eu entrar em forma", afirmou.

Kubica ainda comemorou o fato de estar sentindo os dedos da mão direita, que ficou seriamente ferida após o acidente. Há sete anos, ele havia machucado a mesma mão após um acidente de trânsito.

"Foi o mesmo braço direito, esmagado. Mas depois de quatro dias eu não conseguia senti-lo como estou conseguindo agora e isso me conforta", disse o polonês, lembrando que correu o risco de ter a mão amputada.

Apesar da confiança do piloto em voltar ainda nesta temporada, os médicos acreditam que levaria cerca de um ano para sua volta. A Lotus Renault já trabalha com a certeza de que não poderá contar com ele por pelo menos três meses.

No último domingo, Robert Kubica passou por sete horas de cirurgia em sua mão direita. Era esperado que ele voltasse a ser operado nesta sexta, para corrigir fraturas no pé e no ombro. Caso o procedimento fosse realizado com sucesso, ele passaria por nova cirurgia na próxima segunda por conta de lesão no cotovelo.

