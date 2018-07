Webber admite que pole na Turquia foi surpreendente

Veja também:

Webber faz, na Turquia, sua quarta pole em 2010

O piloto da Red Bull explicou que teve problemas nos treinos livres deste sábado, antes da qualificação. Assim, ele achava que dificilmente conseguiria uma boa posição de largada.

"No fim tudo correu bem. Nós tivemos um problema durante os treinos da manhã, então precisei sair atrasado para a primeira parte da qualificação. Eu estava com um certo receio do que poderíamos conseguir, mas no fim arrumamos o carro e tudo ficou pronto", explicou o piloto, líder na classificação geral.

"É uma ótima posição para começar a corrida de amanhã (domingo), mas cada etapa é única e tem seus próprios desafios. Sabemos que os pneus terão algumas dificuldades aqui, então será uma corrida emocionante", acrescentou.