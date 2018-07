Webber aprova desempenho e terceiro lugar na Malásia O australiano Mark Webber foi o piloto mais rápido nos dois primeiros treinos livres para o GP da Malásia, ficou em segundo lugar no terceiro e último teste, mas terminou fora da primeira fila do grid de largada. No treino de classificação, o piloto da Red Bull registrou o terceiro melhor tempo, mas mesmo assim ficou satisfeito com o seu desempenho.