Webber comemora pole após treino imprevisível em Silverstone

SILVERSTONE - O australiano Mark Webber superou várias dificuldades para faturar neste sábado a pole position do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone. O treino de classificação foi realizado sob clima inconstante, com chuva em alguns momentos da sessão, o que dificultou o trabalho dos pilotos e das equipe e deixou a atividade imprevisível. Além disso, as recentes mudanças nas regras da categoria irritaram a Red Bull.

"Eu sempre gostei de pilotar aqui, mas você ainda tem que fazer tudo. Você não faz esses resultados sem se aplicar. Foi uma sessão muito diferente para todos nós, mesmo com a chuva de ontem. Era importante se certificar de todas as voltas dadas, como você nunca sabia se ela ia ser a única a contar para a sua posição no grid, por isso mesmo no Q2 você não tinha a certeza se foi pego", disse Webber.

Assim, o piloto australiano comemorou a pole position, que lhe deixa em boas condições de repetir a vitória de 2010 em Silverstone. "No final, eu estou feliz com o trabalho que fizemos, é fácil errar nessas condições do ponto de vista logístico e do piloto. então foi um bom trabalho de equipe e estamos em um boa posição para a corrida de amanhã", afirmou.