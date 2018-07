Webber comemora segundo lugar após disputa com Alonso no GP da Turquia

ISTAMBUL - A segunda colocação do GP da Turquia de Fórmula 1, neste domingo, passou pelas mãos de Nico Rosberg e Fernando Alonso, mas acabou com Mark Webber, garantindo assim a dobradinha da Red Bull, já que Sebastian Vettel venceu a prova. O piloto australiano só conseguiu a vice-liderança a seis voltas do final, ultrapassando Alonso.

"Foi bom conseguir a segunda colocação e um alívio terminar em segundo, não em terceiro. No fim foi uma boa briga com Fernando (Alonso). Perde-se um pouco de tempo quando se preocupa tanto com o outro, mas consegui alcançá-lo no final", afirmou o australiano.

Webber só conseguiu passar Alonso após o último pit stop. "Na última parada a equipe me chamou antes do que esperava. A Ferrari fez a mesma coisa e a partir daí foi uma verdadeira corrida entre nós dois", explicou.

Com a segunda posição, Webber, terceiro colocado do Mundial de Pilotos, se aproximou de Lewis Hamilton, vice-líder - 59 a 55. Foi também o melhor resultado do australiano, que havia conseguido apenas uma terceira colocação no GP da China.

"Foi um grande resultado para nossa equipe com essa dobradinha. O controle do carro não estava muito bom no princípio, mas eu deixo Istambul feliz. Foi o meu melhor resultado no ano até o momento", concluiu.

Veja também:

Vettel vence na Turquia e dispara na Fórmula 1