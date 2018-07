Webber consegue quarta pole do ano na Turquia

Com mais este resultado do australiano, a Red Bull manteve o domínio total dos treinos de classificação da Fórmula 1 em 2010, com sete poles em sete provas. Lewis Hamilton mostrou que a McLaren deve ser a grande rival da equipe austríaca na luta pela vitória em Istambul e vai largar na segunda posição, logo à frente do outro piloto da Red Bull, Sebastian Vettel, e do companheiro de equipe, Jenson Button.

Felipe Massa vai largar apenas do oitavo lugar no grid, em um final de semana que deveria ser de festa na Ferrari - a equipe comemora 800 GPs -, mas até o momento tem sido de resultados discretos em todos os treinos.

Decepção do treino, Fernando Alonso novamente teve problemas para conseguir um bom lugar na classificação. Depois de ficar fora do treino do GP de Monaco, o espanhol da Ferrari errou em sua última tentativa no Q2 e marcou apenas o 12.º tempo na Turquia.

Sofrendo com o fraco desempenho da Williams na pista turca, Rubens Barrichello ainda conseguiu seu melhor resultado no final de semana - havia sido 17.º nos três treinos - e vai largar em 15.º, duas posições à frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

Como já é de praxe, nenhum dos outros dois brasileiros passou do Q3. Bruno Senna, da Hispania, vai largar do 22º lugar do grid e Lucas di Grassi de 23º. O GP da Turquia será disputado no domingo, no circuito de Istambul, a partir da 9 horas (horário de Brasília).

Confira como ficou o grid de largada:

1°. Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min26s295

2°. Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min26s433

3°. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min26s760

4°. Jenson Button (ING/McLaren), 1min26s781

5°. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min26s857

6°. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min26s952

7°. Robert Kubica (POL/Renault), 1min27s039

8°. Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s082

9°. Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min27s430

10°. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min28s122

11°. Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min27s525

12°. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min27s612

13°. Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min27s879

14°. Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min28s273

15°. Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min28s392

16°. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min28s540

17°. Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min28s841

18°. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min28s958

19°. Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min30s237

20°. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min30s519

21°. Timo Glock (ALE/Virgin), 1min30s744

22°. Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min31s266

23°. Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1min31s989

24°. Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min32s060