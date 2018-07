Webber descarta adotar cautela no GP da Coreia do Sul

O australiano Mark Webber, que lidera o Mundial de Pilotos, prometeu que não será cauteloso no GP da Coreia do Sul, no circuito de Yeongam, apesar de reconhecer que um acidente pode prejudicá-lo na luta pelo título. Neste ano, o piloto da Red Bull já se colidiu com o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe, em uma disputa de posição.

"Se existir um momento no futuro onde tenhamos que competir novamente, um contra o outro, faremos sempre o que temos feito: buscar o melhor resultado em qualquer situação, sem importar se estou correndo contra Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] JB [Jenson Button] ou Seb [Sebastian Vettel]", disse.

Webber descartou a possibilidade de não arriscar em disputa de posições para que consiga concluir as últimas corridas da temporada 2010 da Fórmula 1. "Sei que necessito terminar as corridas, todos sabemos, e isso sempre trazemos em mente, mas ninguém vai ceder posições".

O australiano não venceu nenhuma das últimas quatro corridas, mas obteve três pódios nesse período, o que foi fundamental para que liderasse o campeonato. O piloto da Red Bull, disse, porém, que não faz contas para ser campeão. "É ridículo começar a calcular as coisas porque podem ocorrer muitas coisas. Se ganhar as próximas duas corridas estará tudo definido de qualquer maneira".

Webber soma 220 pontos, restando três corridas para o encerramento da temporada 2010 da Fórmula 1. Ele é seguido por Alonso e Vettel, ambos com 206 pontos, Hamilton, com 192 pontos, e Button, com 189 pontos.