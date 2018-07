Webber diz que foi ao limite para ser pole na Alemanha O australiano Mark Webber afirmou que foi ao limite para conseguir a pole position do GP da Alemanha, que será realizado no domingo, durante o treino de classificação no circuito de Nurburgring. O piloto da Red Bull registrou o tempo de 1min30s079 na sua melhor volta, sendo apenas 55 milésimos de segundo mais rápido do que o inglês Lewis Hamilton, que ficou com a segunda colocação no grid de largada.