Webber diz que não se assusta com bom momento de Vettel na Fórmula 1

XANGAI - O grande começo de temporada de Sebastian Vettel, que venceu as duas primeiras etapas do Mundial de Fórmula 1, colocou o alemão com grande vantagem na liderança. Ele tem 50 pontos, enquanto o segundo colocado, Jenson Button, tem 26. O companheiro de Vettel na Red Bull, Mark Webber, no entanto, afirmou não estar incomodado com a situação.

"Se fosse mais jovem, estaria aterrorizado. Mas não estou, já faz algum tempo que estou neste ramo", afirmou o australiano, de 34 anos, que ainda desmentiu qualquer tipo de inveja por seu companheiro de equipe estar tendo um desempenho tão superior.

"Ele não está ganhando só de mim, está ganhando de todos. As pessoas sempre fazem comparação com seu companheiro. Sebastian (Vetttel) está pilotando muito bem e neste momento está lá em cima", declarou.

Primeiro lugar na Austrália e na Malásia, Vettel manteve o discurso ponderado. O alemão lembrou que ainda há muitas corridas a serem disputadas nesta temporada e, nem mesmo o fato de correr na China neste final de semana, onde conseguiu a pole nos últimos dois anos, faz com que ele comemore antes da hora.

"Temos de seguir com essa levada, mas na última corrida vimos que está muito disputado (o campeonato) e não damos nada como garantido. Apenas vencemos algumas corridas e já vimos no ano passado que as coisas podem mudar em duas corridas", analisou.