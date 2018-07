Webber diz que precisa voltar a vencer para ser campeão

Mark Webber comemorou com discrição o segundo lugar no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, disputado neste domingo, em Suzuka. O australiano não teve forças para evitar a vitória do companheiro de Red Bull Sebastian Vettel, mas manteve a liderança no Mundial de Pilotos, com diferença de 14 pontos para o próprio alemão e para o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que estão empatados em segundo.

"Foi um dia muito bom para mim. Foi uma luta acirrada com Seb (Sebastian Vettel) na qualificação, e nós sabíamos que (a posição de largada) seria crucial. Estou muito feliz pela forma como eu dirigi neste final de semana. Parabéns ao Seb, que merece a vitória e fez um bom trabalho", disse Webber na entrevista coletiva após a prova.

Faltam três etapas para o fim do campeonato - Coreia do Sul (24 de outubro), Brasil (7 de novembro) e Emirados Árabes Unidos (14 de novembro). Webber se diz consciente de que precisa vencer pelo menos uma dessas provas para ficar em situação mais cômoda na luta pelo título.

"Preciso voltar a vencer no futuro e estou confiante de que posso fazer isso. Mas a confiabilidade também pode desempenhar um papel importante. A diferença está no caminho certo e preciso mantê-la assim", analisou o australiano, que busca seu primeiro título da Fórmula 1.

A vantagem de Webber para o quinto colocado, o inglês Jenson Button, aumentou para 28 pontos, mas o piloto da Red Bull ainda vê o rival da McLaren na briga, assim como Lewis Hamilton, que está 25 pontos atrás do australiano. "Como vimos neste ano, cinco de nós são capazes de vencer corridas. Há 75 pontos em jogo ainda."