Webber é o mais rápido no 1.º treino livre na Malásia Querendo mostrar que o fraco desempenho no GP da Austrália, na semana passada, na abertura da temporada de 2013 da Fórmula 1, já ficou no passado, a Red Bull tratou de mostrar que quer a vitória no GP da Malásia. Nesta sexta-feira (final da noite de quinta no Brasil), o australiano Mark Webber foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres no circuito de Sepang. Com o tempo de 1min36s935, ficou logo à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus. O vencedor em Melbourne cravou a marca de 1min37s003.