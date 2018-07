Webber é o melhor no 2º treino livre na Coreia do Sul O líder do campeonato, Mark Webber, da Red Bull, conseguiu, nesta sexta-feira, o melhor tempo do primeiro dia de treinos livres para o GP da Coreia do Sul de Fórmula 1. No novo circuito de Yeongam, o piloto australiano obteve 1min37s942 na segunda sessão de testes - nesta sessão, com a pista mais emborrachada, todos os pilotos melhoraram suas marcas em relação ao primeiro treino livre. O segundo colocado foi o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, com 1min38s132 - ele é um dos candidatos ao título mundial.