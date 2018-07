Webber é repreendido pela Red Bull por tentar ultrapassar Vettel

BERLIM - A Red Bull repreendeu o piloto australiano Mark Webber por ter atacado o companheiro de equipe e atual líder do Mundial de pilotos da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, disputado no último domingo.

"Webber colocou em risco o segundo lugar de Sebastian, a própria terceira colocação e os 33 pontos para a escuderia", afirmou o chefe da equipe austríaca, Christian Horner, de acordo com a edição desta quarta-feira do jornal alemão Bild.

A tentativa do piloto australiano coincide com as negociações para a renovação de seu contrato com a Red Bull, questão que Horner disse que será resolvida até o final de agosto.

Webber admitiu após a corrida em Silverstone que ignorou as instruções que recebidas pelo rádio de não pressionar e ultrapassar Vettel.