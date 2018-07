Webber e Vettel comemoram largada na 1ª fila na Coreia Favoritos no GP da Coreia do Sul, os pilotos da Red Bull comemoraram o bom desempenho e a vaga na primeira fila do grid na corrida, após o treino classificatório deste sábado. Mark Webber voltou a faturar uma pole position na temporada, enquanto Sebastian Vettel se colocou em posição favorável para desbancar o rival Fernando Alonso no campeonato.