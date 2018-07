Webber exalta pole e domínio da Red Bull na Espanha

BARCELONA - O australiano Mark Webber comemorou a conquista da pole position para o GP da Espanha de Fórmula 1, no Circuito da Catalunha, e exaltou o domínio da Red Bull, que também, terá o alemão Sebastian Vettel na primeira fila do grid de largada, do treino de classificação. "Foi uma boa sessão. Ficou claro durante a classificação que nós tínhamos uma boa margem, então era uma luta entre Seb e eu, embora você nunca possa subestimar esses caras", disse.

Diante do domínio, os pilotos da Red Bull conseguiram até poupar pneus, como na terceira parte do treino de classificação, em que Vettel e Webber só registraram uma volta rápida. "Nós fizemos o Q1 com um jogo de pneus duros, o que foi bom e, em seguida, na parte crucial de classificação, no Q3, era apenas conseguir a volta certa", explicou o australiano.

Com a pole position, Webber interrompeu o domínio de Vettel nos treinos de classificação. O alemão largou da primeira colocação nas quatro provas anteriores desta temporada. "A volta foi muito boa e eu estava rezando para que o meu número fosse para o topo quando eu cruzei a linha. Foi uma volta boa, uma boa batalha com Seb e hoje foi meu dia", concluiu Webber.

