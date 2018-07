Webber faz, na Turquia, sua quarta pole em 2010

Líder do campeonato e terceira pole seguida, a quarta no ano. Mark Webber garantiu neste sábado a posição de honra no grid para o GP da Turquia. Coma mais este resultado do australiano, a Red Bull chega a marca de sete poles seguidas, em sete provas. Lewis Hamilton mostrou que a McLaren é mesmo a grande rival da equipe austríaca na luta pela vitória em Istambul e vai largar na segunda posição, logo à frente do outro piloto da Red Bull, Sebastian Vettel, e do companheiro de equipe, Jenson Button, o quarto.

Com cara de poucos amigos ao final do treino, Felipe Massa deixou claro que não ficou nada satisfeito com o seu oitavo lugar no grid, em um final de semana que deveria ser de festa na Ferrari - a equipe comemora 800 GPs -, mas até o momento tem sido de resultados discretos em todos os treinos.

GRID DE LARGADA 1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min26s295 2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min26s433 3.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min26s760 4.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min26s760 5.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min26s781 6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1mi26s952 7.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1min27s039 8.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s082 9.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min27s430 10.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min28s122 11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min27s525 12.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min27s612 13.º - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min27s879 14.º - Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min28s273 15.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min28s392 16.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min28s540 17.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min28s841 18.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min28s958 19.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min30s237 20.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min30s519 21.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min30s744 22.º - Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min31s266 23.º - Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1min31s969 24.º - Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min32s060

Decepção do treino, Fernando Alonso novamente teve problemas para conseguir um bom lugar no grid. Depois de ficar fora da classificação no GP de Monaco, o espanhol da Ferrari errou em sua última tentativa no Q2 e marcou apenas o 12.º tempo na Turquia. "Não houve nenhum problema no carro, eu é quem não fui bem", admitiu o bicampeão.

Sofrendo com o fraco desempenho da Williams na pista turca, Rubens Barrichello ainda conseguiu seu melhor resultado no final de semana - havia sido 17.º nos três treinos - e vai largar em 15.º, duas posições à frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg. No entanto, o alemão pode ganhar a posição de Jaime Alguersuari, que não conseguiu trazer seu Toro Rosso para o box ao final do Q2 e por isto pode ser penalizado.

"O acerto do carro nem esta tão ruim, mas o motor não está bom. Nem mesmo o motor novo que a gente trouxe está funcionando. A gente está perto de conseguir resultados melhores, mas sempre falta algo", conformou-se Barrichello.

Como já é de praxe, nenhum dos outros dois brasileiros passou do Q3. Bruno Senna, da HRT, ficou com 22.º lugar no grid e Lucas di Grassi em 23.º. "Na sexta o carro estava bom, fui mais rápido que o Timo [Glock], mas hoje [sábado] tivemos problemas com o motor e foi isto o que foi possível fazer", comentou o piloto da Virgin, que conta neste final de semana com um novo chassi.