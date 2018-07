Webber faz o melhor tempo no 1.º treino livre na Malásia

A terceira colocação no treinamento ficou com o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, que fez o tempo de 1min39s791 e ficou na frente do compatriota Nico Hulkenberg, da Force India, que cravou sua melhor marca em 1min40s377. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, teve um bom desempenho e conquistou a sexta colocação com o tempo de 1min40s453, bem melhor que seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso - nono com 1min40s601.

Já o outro brasileiro da Fórmula 1 - Rubens Barrichello - conseguiu um bom aproveitamento de sua Williams e ficou na 8.ª posição, com a marca de 1min40s581. Mas colocação pior ficou o alemão Sebastian Vettel, atual campeão mundial e vencedor da primeira prova na temporada - na Austrália -, que obteve apenas o 17.º lugar com 1min41s627.

No final da sessão, um susto na pista. No final da reta dos boxes, o eixo do pneu direito dianteiro da Virgin do belga Jerome D´Ambrósio quebrou e o carro só parou na caixa de brita colocada no final da reta.

Confira a 1.ª sessão de treinos livres do GP da Malásia:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min37s651

2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min39s316

3.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min39s791

4.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min40s377

5.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min40s443

6.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min40s453

7.º - Nick Heidfeld (ALE/Renault) - 1min40s525

8.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1min40s581

9.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min40s601

10.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min40s646

11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min40s734

12.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min40s748

13.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - 1min40s770

14.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min40s872

15.º - Jenson Button (ING/McLaren) - 1min40s927

16.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus) - 1min41s620

17.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min41s627

18.º - Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min41s642

19.º - Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min42s154

20.º - Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin) - 1min42s540

21.º - Davide Valsecchi (ITA/Lotus) - 1min44s054

22.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) - 1min45s228

23.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania) - 1min46s267

24.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1min47s932