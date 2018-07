Webber faz pole e Massa larga em 4.º no GP de Mônaco

O brasileiro Felipe Massa bem que tentou impedir a hegemonia da Red Bull, detentora de todas as poles da temporada até agora. Mas o piloto da Ferrari não foi bem na parte decisiva da sessão, depois de liderar a Q1 e ficar em segundo na Q2. Com o tempo 1min14s283, Massa se mantinha em terceiro até os instantes finais da Q3, quando Vettel o superou fazendo a marca de 1min14s227.

A surpresa do qualificatório foi o polonês Robert Kubica. Com a Renault, ele já havia liderado a terceira sessão de treinos livres, depois de Alonso ter sido o melhor nas duas anteriores, e coroou o bom desempenho neste sábado com a segunda posição no grid. Figurando sempre entre os primeiros, ele fez 1min14s120 e só foi superado por Webber nos minutos finais.

Enquanto Alonso, vice-líder do Mundial, largará dos boxes, o líder e atual campeão Jenson Button teve uma participação discreta na classificação. O inglês da McLaren marcou 1min14s637 e ficou em oitavo, logo atrás dos carros da Mercedes - Nico Rosberg em sexto e Michael Schumacher em sétimo -, longe do companheiro e compatriota Lewis Hamilton, quinto no grid.

Os demais brasileiros na Fórmula 1 não se destacaram no circuito de rua de Montecarlo. Rubens Barrichello brigou para avançar à Q3 com sua Williams e terminou na nona colocação, graças ao tempo de 1min14s901. Distantes dos melhores, Lucas di Grassi, da Virgin, e Bruno Senna, da Hispania, mais uma vez caíram logo na Q1 e largarão em 21.º e 22.º, respectivamente.

Sexta etapa da temporada, o GP de Mônaco tem largada prevista para as 9 horas (de Brasília) deste domingo. Com Alonso saindo em último e Button em oitavo, a corrida pode ser uma boa chance para os pilotos da Red Bull e Massa encostarem nos líderes do Mundial.

Confira o grid de largada para o GP de Mônaco:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min13s826

2.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1min14s120

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min14s227

4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min14s283

5.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min14s432

6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min14s544

7.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min14s590

8.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min14s637

9.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min14s901

10.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min15s170

---------------------------------------------------------------

11.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min15s317

12.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min15s318

13.º - Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min15s413

14.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min15s576

15.º - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min15s692

16.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min15s992

17.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min16s176

---------------------------------------------------------------

18.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min17s094

19.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min17s134

20.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min17s377

21.º - Lucas di Grassi (BRA/Virgin), 1min17s864

22.º - Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min18s509

23.º - Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min19s559

24.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), sem tempo