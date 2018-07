Webber lamenta erro, mas mantém confiança em título

Veja também:

"Com certeza ainda posso chegar ao título. As posições não são importantes agora, somente os pontos", afirmou Webber, que ressaltou sua regularidade na temporada. "Este é o meu segundo abandono do ano. Ainda temos duas corridas pela frente e eu farei o meu melhor, com certeza", destacou.

Webber perdeu a chance de abrir vantagem na liderança e encaminhar o título ao abandonar a prova deste domingo logo depois que o carro de segurança deixou a pista. Nos boxes, o piloto admitiu a falha.

"O erro foi meu. Subi na zebra na curva 12, o que me deixou muito lento. Foi uma derrapada muito longa, frustrante. Achei que tinha feito o suficiente [para se recuperar], mas não foi. O muro de proteção estava muito perto e fez um bom estrago. E ainda acabei atingindo o carro de Nico [Rosberg] também. Hoje não foi o meu dia", lamentou.

Com o resultado na Coreia do Sul, Webber estacionou nos 220 pontos e viu Alonso alcançar a liderança do campeonato, com 231. Lewis Hamilton, com 210, e Sebastian Vettel, com 206, ainda estão na briga pelo título. Já Jenson Button, com apenas 189, praticamente não tem mais chances de buscar o bicampeonato.