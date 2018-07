Webber lamenta nova decepção em casa na Fórmula 1 O australiano Mark Webber deu sequência à sina de nunca ter conseguido bons resultados correndo em casa, no GP da Austrália, pela Fórmula 1. Com a sexta colocação deste domingo, o piloto da Red Bull segue sem nunca ter subido ao pódio no circuito de Albert Park, em 12 vezes que disputou a prova.