Webber lamenta treino e prevê pressão de Alonso

Na avaliação de Webber, ele largará no lado sujo da pista e será muito pressionado por Fernando Alonso, terceiro colocado no grid e vice-líder na classificação geral. "Não é uma posição ruim, mas seria melhor obter a pole. Largarei do lado sujo da pista e Fernando certamente virá para cima", projetou o piloto da Red Bull.

Embora tenha lamentado o resultado do treino, Webber garantiu que pode fazer uma boa corrida no domingo. "Mas não será isto que irá prejudicar o meu campeonato. Tentarei pressionar de onde estou, certamente é uma boa posição", afirmou o australiano.