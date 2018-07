Webber promete dedicação na Red Bull até o fim do ano

"Pilotei nos mais difíceis e desafiadores circuitos e condições, e contra os mais incríveis pilotos. E vou continuar a fazer isso até o fim deste ano", assegurou o australiano. "Sei que a F1 é vista como o pináculo do automobilismo e trabalhei com pessoas incríveis, em particular Adrian Newey [projetista da Red Bull]".

Webber pretende manter contato próximo com a Red Bull em 2014, pelo menos com o presidente Dietrich Mateschitz, com quem diz ter uma relação de "qualidade". Segundo a imprensa alemã, o piloto teria recebido uma proposta das mãos do próprio mandatário para permanecer na equipe no próximo ano.

O australiano não confirma nenhuma proposta de renovação da Red Bull, mas reitera seu vínculo com a marca. "Mesmo deixando a categoria, vou permanecer dentro da família Red Bull, trabalhando com a marca, e assistindo e dando suporte aos companheiros da equipe, na tentativa de romper as fronteiras [do automobilismo]".