Webber quer desempenho 'perfeito' para confirmar reação

"Precisamos de um final de semana perfeito. Temos consciência disso. Para vencer aqui, neste nível elevado de competitividade, nós temos que fazer tudo certo", declarou o australiano, feliz por sua reação no campeonato.

"Tenho me esforçado bastante nas últimas provas. A etapa da Turquia foi a primeira em que tive um final de semana limpo, sem problemas com o carro, o que foi muito bom. Conseguimos fazer um bom treino, com uma boa atuação na primeira metade da corrida e uma boa disputa com Fernando [Alonso]", lembrou Webber, que deixou o espanhol na terceira colocação.

Para a etapa de Barcelona, que terá início com os treinos livres nesta sexta-feira, Webber adiantou que não terá atualizações em seu carro.