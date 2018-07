Webber quer pôr fim a jejum de um ano sem vitórias Atual vice-líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o australiano Mark Webber completa, neste final de semana, um ano sem vitórias na categoria. A chance de quebrar esta marca negativa será exatamente no palco da sua última subida ao lugar mais alto do pódio: no Grande Prêmio da Hungria, em Hungaroring.