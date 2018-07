Webber se diz decepcionado, mas mantém esperança Mark Webber não escondeu a decepção com seu quinto lugar no grid de largada para o GP de Abu Dabi, a última e decisiva etapa da temporada 2010 da Fórmula. O vice-líder do Mundial de Pilotos fez seu terceiro pior treino de classificação na temporada e será obrigado a fazer uma grande corrida de recuperação neste domingo. Além de vencer, terá que torcer para Fernando Alonso se manter no terceiro lugar em que largará.