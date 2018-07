Webber supera Vettel e conquista pole do GP da Grã-Bretanha

SILVERSTONE - O australiano Mark Webber superou o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe na Red Bull, para faturar neste sábado a pole position do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone. Nesta temporada, o alemão largou da primeira colocação em sete provas e só não havia sido o pole position no GP da Espanha, quando Webber o bateu no treino de classificação. A situação voltou a ocorrer neste sábado.

Em 2010, o piloto australiano da Red Bull venceu o GP da Inglaterra e agora tentará repetir o feito no domingo. Na sua melhor volta na terceira parte de um treino marcado pela instabilidade do clima, Webber registrou o tempo de 1min30s399. Assim, foi apenas 32 milésimos de segundo mais veloz do que Vettel, que largará da segunda colocação, com 1min30s431.

O alemão é o líder do Mundial de Pilotos e tem uma vantagem de 77 pontos para Webber e o inglês Jenson Button, da McLaren. O treino de classificação confirmou o domínio da Red Bull na temporada 2011 da Fórmula 1, apesar das recentes reclamações da equipe por conta das alterações nas regras da categoria, com mudanças no mapeamento dos motores e proibição dos difusores aquecidos.

A segunda fila do grid de largada do GP da Inglaterra é dividida pelos pilotos da Ferrari. O espanhol Fernando Alonso garantiu a terceira colocação, com 1min30s516, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, com 1min31s124. Já Button largará da quinta colocação.

O escocês Paul Di Resta, da Force India, o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, o japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, e o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fecham as dez primeiras posições do grid de largada. O brasileiro Rubens Barrichello,da Williams, sairá do 15.º lugar.

O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 será realizado no domingo, no circuito de Silverstone, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília), com transmsissão ao vivo na rádio Estadão ESPN (92,9 FM/700 AM).

Confira como ficou o grid de largada:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min30s399

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min30s431

3.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min30s516

4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min31s124

5.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min31s898

6.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min31s929

7.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min31s933

8.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min32s128

9.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min32s209

10.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min32s376

11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min32s617

12.º - Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min32s624

13.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min32s656

14.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min32s734

15.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min33s119

16.º - Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min33s805

17.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min34s821

18.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min35s245

19.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min35s749

20.º - Timo Glock (ALE/ Virgin), 1min36s203

21.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus, 1min37s154

22.º - Jérôme D'Ambrosio (BEL/Virgin), 1min37s484

23.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/HRT), 1min38s059

24.º - Daniel Ricciardo (AUS/HRT), 1min39s156