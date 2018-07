Webber supera Vettel e larga em primeiro no GP da Espanha de F1

BARCELONA - Mark Webber encerrou neste sábado a sequência de poles positions do alemão Sebastian Vettel na Fórmula 1 e manteve o domínio da Red Bull nos treinos de classificação da temporada 2011. O piloto australiano registrou o melhor tempo da sessão classificatória para o GP da Espanha, com o tempo de 1m20s981, e largará da primeira colocação na corrida deste domingo, no Circuito da Catalunha.

Esta foi a sétima pole position de Webber na sua carreira. No ano passado, o piloto australiano venceu o GP da Espanha depois de largar do primeiro lugar. E as chances de repetir o resultado neste domingo são grandes, já que as últimas dez edições da prova em Barcelona foram vencidas pelo piloto que iniciou a corrida na primeira posição.

Já Vettel, que faturou a pole position nas quatro primeiras provas da Fórmula 1 neste ano e venceu três delas, dessa vez terá que se contentar com a segunda colocação, já que registrou o tempo de 1min21s181, em um treino de classificação completamente dominado pela Red Bull, que não foi ameaçada pelas outras equipes.

O inglês Lewis Hamilton foi quem mais se aproximou da equipe austríaca e terminou o treino na terceira colocação, com o tempo de 1min21s961. A Ferrari sofreu com a falta de rendimento do seu carro e a proibição do uso de uma nova asa traseira, mas o espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao conseguir o quarto lugar no grid de largada.

O bicampeão mundial ficou à frente do inglês Jenson Button, da McLaren, do russo Vitaly Petrov, da Renault e do alemão Nico Rosberg, da Mercedes. O brasileiro Felipe Massa, que ainda não conseguiu largar à frente de Alonso nesta temporada, sairá da oitava colocação após fazer o tempo de 1min22s888.

O venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, e o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, completam os dez primeiros lugares do grid de largada. Já o brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, sofreu com problemas no câmbio, foi eliminado na primeira parte do treino de classificação, com o tempo de 1min26s910, e iniciará a corrida apenas da 19.ª posição.

O GP da Espanha de Fórmula 1 será realizado neste domingo, no Circuito da Catalunha, com largada prevista para as 9 horas, de Brasília (ao vivo na rádio Estadão ESPN - FM 92,9/AM 700).

Confira o grid de largada do GP da Espanha de F1 em 2011:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min20s981

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min21s181

3.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min21s961

4.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min21s964

5.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min21s996

6.º - Vitaly Petrov (RUS/Lotus-Renault), 1min22s471

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min22s599

8.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min22s888

9.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min22s952

10.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), sem tempo na terceira parte do treino

11.º - Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min23s231

12.º - Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min23s367

13.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min23s694

14.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min23s702

15.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min25s403

16.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min26s126

17.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min26s571

18.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min26s521

19.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min26s910

20.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min27s315

21.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/HRT), 1min27s809

22.º - Narain Karthikeyan (IND/HRT), 1min27s908

23.º - Jerome d'Ambrosio (BEL/Virgin), 1min28s556

24.º - Nick Heidfeld (ALE/Lotus-Renault), sem tempo

