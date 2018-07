Webber vai estrear carro da Red Bull em Jerez

Anteriormente, a Red Bull havia anunciado que o seu novo carro será apresentado um dia antes do começo dos testes coletivos, em 6 de fevereiro, através do seu site oficial. Há grande expectativa para a apresentação do RB8, equipado com motor Renault, já que a equipe dominou as duas últimas temporadas da Fórmula 1.

Com a decisão da Red Bull, Webber, que tentará ter uma temporada melhor após vencer apenas uma corrida em 2011, vai "enfrentar" o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, e o inglês Jenson Button, da McLaren, na primeira sessão de testes coletivos da Fórmula 1 em 2012. Em Jerez, Vettel vai assumir o RB8 nos dias 9 e 10 de fevereiro.