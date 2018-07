Webber vê 'pontos positivos' em 4.ª posição na Malásia Equipe a ser batida em 2011, a Red Bull não entrou nesta temporada com a hegemonia do ano passado. Neste domingo, no GP da Malásia, o melhor piloto da escuderia foi Mark Webber, que terminou na quarta colocação - mesmo resultado obtido por ele na primeira prova de 2012, na Austrália. Mesmo sem ter conseguido brigar pela vitória, o australiano viu "pontos positivos" no desempenho.