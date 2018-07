Webber vê Red Bull bem mais preparada do que em 2012

BARCELONA - Depois de fechar na liderança o primeiro dia da última bateria de testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira, em Barcelona, Mark Webber exaltou a melhor condição de preparação que a Red Bull ostenta em relação ao início do ano passado, quando mudanças no regulamento dificultaram de forma significativa a vida das equipes antes do Mundial de 2012.

O australiano exibiu empolgação com o fato de que a escuderia tem tudo para iniciar o campeonato deste ano em ótimas condições de brigar pela vitória, embora seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel, tenha conquistado o seu terceiro título seguido na F1 no final do ano passado. Naquela ocasião, entretanto, o alemão precisou tirar uma boa desvantagem de pontos em relação a Fernando Alonso, o vice-campeão, na fase derradeira do Mundial.

"Acho que nossa preparação é muito melhor do que no ano passado, quando começamos a temporada ''ralando'' por pódios mas primeiras cinco, seis ou sete corridas", ressaltou Webber, para depois completar: "Nós tivemos mais desafios para entender o carro na temporada passada. Neste ano nós o conhecemos bem porque ele não é uma grande mudança em relação ao ano passado".

Webber ainda lembrou que está empolgado com a boa chance que terá de poder brigar pela vitória no GP da Austrália, prova que abrirá a temporada, no dia 17 de março, quando correrá em casa e buscará de novo vencer pela primeira vez no seu país na F1. "Gosto de correr em Melbourne. Sou rápido lá. Só preciso continuar ''batendo na porta'' (até que o triunfo aconteça)", enfatizou.

O inglês Lewis Hamilton, segundo colocado no teste desta quinta-feira, também elogiou o desempenho do seu carro e o trabalho realizado pela Mercedes nesta reta final de pré-temporada. "Foi bom fazer uma simulação de corrida nesta tarde, tanto para me colocar de volta aos treinos e para colocar quilometragem no carro", disse o piloto, para depois destacar a evolução que a escuderia vem conseguindo conquistar na pista nas últimas semanas.

"Todos os caras (integrantes da equipe) fizeram um trabalho fantástico aqui e na fábrica. Estou realmente feliz de estarmos progredindo juntos e gostando muito de trabalhar com todos. Os últimos dois dias de pré-temporada são realmente muito animadores, quando todos começam a introduzir suas atualizações, então estou ansioso pelo fim de semana", reforçou.