Webber vence em Mônaco e assume liderança da F-1

Webber chegou a sua segunda vitória seguida no ano, uma semana depois de levar a melhor em Barcelona. Com estes dois triunfos, o australiano saltou da quarta colocação para a liderança da classificação geral da Fórmula 1, com 78, mesma pontuação de Vettel, que tem apenas uma vitória no ano.

O espanhol Fernando Alonso, que terminou em sétimo após largar dos boxes, caiu para terceiro colocado geral, com 73 no total. Jenson Button, que era líder da tabela, despencou para o quarto lugar, com 70, logo à frente de Massa, com 61.

A corrida deste domingo foi marcada pelas poucas ultrapassagens, resultado das próprias características do circuito de Mônaco e das quatro entradas do safety car na pista. A prova precisou ser parada por causa das batidas, dos carros da Willians principalmente, e também por um problema inusitado: uma tampa de bueiro se soltou no traçado na segunda metade da corrida.

Diante dessas circunstâncias, quem roubou a cena foi o espanhol Fernando Alonso, que arriscou logo no início. Ele aproveitou a entrada do safety car na pista, por causa de uma batida de Hulkenberg na saída do túnel, e surpreendeu ao ir para os boxes trocar os pneus ainda na primeira volta.

A mudança de estratégia deu certo. O bicampeão mundial soube tirar vantagem de ter trocado os pneus mais cedo e fez grande corrida de recuperação. Aos poucos, reduziu a diferença para os últimos colocados, após a saída do safety car, e fez várias ultrapassagens em série até se aproximar dos primeiros colocados.

Nessa reação, o destaque ficou por conta do brasileiro Lucas Di Grassi, que dificultou a prova para o espanhol, que chegou a reclamar, acenando o braço. Alonso, porém, conseguiu a ultrapassagem, assim como fez diante de Jarno Trulli, Timo Glock e Heikki Kovalainen com mais facilidade.

Enquanto Alonso brilhava no pelotão traseiro, os carros da Red Bull não decepcionaram lá na frente. Webber acelerou com segurança na largada e garantiu a primeira posição, enquanto Vettel superou Kubica, que chegou a ser ameaçado por Massa, em quarto lugar.

Jenson Button, líder do campeonato até então, não teve sorte neste domingo e abandonou a corrida logo na segunda volta. Por causa de um erro da McLaren, o carro do inglês sofreu um superaquecimento do motor.

A situação final da corrida começou a ser definida a partir da volta 17, quando os primeiros colocados foram para os boxes. E as paradas confirmaram a boa estratégia de Alonso, que chegou a ficar em sexto lugar. O espanhol só vacilou na última volta da corrida, quando foi superado por Schumacher, logo depois que o safety car deixou a pista.

Na liderança da prova, Webber mostrou que não venceu em Barcelona por acaso. O australiano foi soberano no comando da corrida, registrando as voltas mais rápidas em sequência - 1min17s004, 1min16s505 e 1min15s906. Só foi superado pelo 1min15s192 registrado por Vettel no final.

Massa exibiu grande performance durante toda a corrida. Esteve perto de bater as melhores voltas de Webber, mas não conseguiu ultrapassar Kubica, com boa apresentação neste domingo.

O brasileiro Rubens Barrichello fez boa largada. Ganhou três posições, deixando para trás os alemães Michael Schumacher e Nico Rosberg. Contudo, a Willians foi mais lenta que a Mercedes nos boxes e desperdiçou a vantagem conquistada pelo brasileiro. Para piorar, o carro teve o pneu furado na volta 31 e o brasileiro acabou abandonando a prova.

Depois de dar trabalho a Alonso, Di Grassi também teve problemas no carro e deixou a corrida, pouco depois do seu companheiro de equipe, Timo Glock. Bruno Senna conseguiu ir um pouco mais longe em Mônaco. Com problemas de falta de estabilidade no carro, o piloto da Hispania abandonou na volta 61.

A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada no circuito de Istambul, na Turquia, no dia 30 de maio, daqui a suas semanas.

Confira a classificação final do GP de Mônaco:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull),

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 0s4

3.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1s6

4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 2s6

5.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 4s3

6.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 5s7

7.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 6s3

8.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 6s6

9.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 6s9

10.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 7s3

11.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 8s1

12.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 9s1

13.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 5 voltas

14.º - Karun Chandhok (IND/Hispania), 8 voltas

15.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 8 voltas

Não completaram a prova:

Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), faltando 20 voltas

Bruno Senna (BRA/Hispania), 20 voltas

Rubens Barrichello (BRA/Williams), 48 voltas

Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 52 voltas

Lucas di Grassi (BRA/Virgin), 53 voltas

Timo Glock (ALE/Virgin), 56 voltas

Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 57 voltas

Jenson Button (ING/McLaren), 76 voltas

Nico Hulkenberg (ALE/Williams), não completou voltas