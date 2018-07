Webber vence GP de Mônaco e lidera o Mundial da F-1

De ponta à ponta. Mark Webber, largou na pole e venceu o GP de Mônaco deste domingo, sem deixar a liderança por uma volta sequer e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Logo atrás do australiano, chegou o outro piloto da Red Bull, Sebastian Vettel, agora vice-líder do campeonato. Robert Kubica, da Renault, mostrou que também vive uma grande fase e chegou em terceiro, completando o pódio. Felipe Massa teve atuação discreta com a Ferrari e foi o quarto. Bruno Senna (HRT), Rubens Barrichello (Williams) e Lucas di Grassi (Virgin) abandonaram.

Com o resultado, Webber - o primeiro australiano a vencer em Mônaco desde Jack Brabham em 1959 - lidera com 78 pontos, empatado com Vettel, mas o australiano leva vantagem por ter duas vitórias contra uma do alemão. Fernando Alonso chegou em sexto na corrida com sua Ferrari e caiu da vice-liderança para o terceiro lugar no campeonato, com 75 pontos. Massa é o quinto, com 61 pontos. A próxima etapa do Mundial acontece dia 28 de maio, na Turquia.

O grande "malandro" da corrida foi Michael Schumacher. O alemão da Mercedes se aproveitou de uma bobeada de Alonso, na última curva, quando o safety car se retirava para o box, tomou do espanhol o sexto lugar na corrida. Algumas horas depois, a organização da corrida reconheceu a irregularidade da manobra e puniu o alemão em 20 segundos. Com isto, ele foi rebaixado para o 12.º lugar.

Ex-líder do campeonato, Jenson Button teve uma corrida com apenas duas voltas, acabando com o motor Mercedes de sua McLaren fumando, durante uma bandeira amarela, provocada pela batida de Nico Hulkenberg, da Williams, no túnel, logo na primeira volta. Mais tarde, o inglês explicou que um dos mecânicos esqueceu de retirar a cobertura de uma das entradas de ar para o motor. Ele permanece com 70 pontos, em quarto no Mundial.

Mundial de Pilotos 1.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 78 pontos 2.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 78 3.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 75 4.º Jenson Button (ING/McLaren), 70 5.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 61 6.º Robert Kubica (POL/Renault), 59 7.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 59 8.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 56 9.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 22 10.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 20 11.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 10 12.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), 7 13.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 6 14.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 3 15.º Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1 16.º Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1 17.º Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 0 18.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 0 19.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 0 20.º Karun Chandhok (IND/Hispania), 0 21.º Lucas di Grassi (BRA/Virgin), 0 22.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 0 23.º Timo Glock (ALE/Virgin), 0 24.º Bruno Senna (BRA/Hispania), 0

Alonso fez brilhante corrida de recuperação, com várias ultrapassagens - numa pista reconhecidamente como a mais estreita do calendário - e boa estratégia de corrida, parando para troca obrigatória logo na primeira volta. Na volta 21 ele já era o oitavo. Na volta 29, o espanhol já era sexto, mas acabou perdendo a posição para Schumacher, numa contestada manobra.

Se a estratégia de box foi boa para Alonso, o oposto aconteceu com Barrichello. Ele que era quinto antes de seu pitstop e após da rodada de paradas era 10.º, até bater antes da curva do Cassino, vítima de uma suspensão defeituosa. Na tentaiva de sair rápido do local, o piloto da Williams ainda jogou o volante na pista - a peça acabou colhida por Karun Chandhok, da HRT - e poderá ser multado.

MALADRAGEM

Faltando quatro voltas para o final da corrida, o carro de Chandhok foi atropelado pela Lotus de Jarno Trulli na penúltima curva provocando a última bandeira amarela da corrida, que durou até a apenas a relargada.

No momento em que a luz verde foi acesa, Schumacher, então em sétimo, aproveitou uma escorregada de Alonso e passou o espanhol da Ferrari antes mesmo deles entrarem na reta, roubando assim o que seria o sexto lugar do bicampeão.

Horas depois, no entanto, o alemão foi punido com o acréscimo de 20 segundos por conta da manobra irregular - ultrapassou antes da linha de chegada, após a saída do safety car - acabou rebaixado para a 12.ª posição. Inconformada com a punição ao seu piloto, a Mercedes recorreu.

CLASSIFICAÇÃO

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault), 78 voltas

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault),a 0s448

3.º - Robert Kubica (POL/Renault), a 1s676

4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 2s666

5.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), a 4s363

6.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 6s341

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 6s651

8.º - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes), a 6s970

9.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes), a 7s341

10.º - Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari), a 8s199

11.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari), a 9s135

12.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 25s712

13.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), a 5 voltas

14.º - Karun Chandhok (IND/HRT-Cosworth), a 8 voltas

15.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth), a 8 voltas

ABANDONARAM

Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth), volta 58 (desistência)

Bruno Senna (BRA/HRT-Cosworth), 58 (desistência)

Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth), 30 (suspensão/acidente)

Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari), 26 (desistência)

Lucas di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth), 25 (desistência)

Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth), 22 (desistência)

Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari), 21 (desistência)

Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes), 2 (motor)

Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth), 0 (acidente)

MELHOR VOLTA

Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), volta 71 - 1min15s192

Atualizada às 14h53