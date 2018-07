Webber volta a liderar prova beneficente após acidente

Foi justamente a prova de mountain bike que quase comprometeu o desempenho de Webber na temporada 2009 da Fórmula 1. Atropelado por um carro, ele fraturou a perna direita em dezembro de 2008 e quase desfalcou a Red Bull na primeira etapa do calendário do ano seguinte, na Austrália. Por conta do acidente, o piloto não realizou a prova beneficente em 2009 e 2010.

O evento retorna neste ano, com rendimento revertido para a fundação de caridade mantida por Webber. "Teremos muitos competidores neste ano, incluindo equipes internacionais. É incrível pensar que começamos apenas com uma caminhada no mato em 2003 e agora vamos juntar US$ 1 milhão para a Mark Webber Foundation", disse o piloto, feliz pelo retorno da prova.

"É muito bom ter a competição de volta. Senti falta disso. É muita boa a sensação de voltar na trilha", afirmou Webber. "Vivemos dentro de um aquário na Fórmula 1. Por isso é bom ter este contato com a natureza".

A empolgação do australiano pode ser atribuída em parte ao bom fim de temporada na F1. Após ser superado pelo companheiro de equipe Sebastian Vettel durante a maior parte do ano, Webber se destacou na última etapa e venceu o GP do Brasil, sua única vitória em 2011.