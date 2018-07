Will Power adota discurso humilde após a pole position em São Paulo

SÃO PAULO - O australiano Will Power confirmou neste sábado a sua excelente fase nos treinos de classificação ao obter a sua quarta pole position na temporada, mas adotou um discurso humilde após a definição do grid de largada da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que será disputada neste domingo no circuito de rua do Anhembi.

O piloto da Penske garantiu que não imaginava conseguir o melhor tempo do treino de classificação. "Realmente eu não pensava que iria conseguir a pole aqui. Foi muito bom, a segunda sessão foi um pouco apertada, no fim eu conseguir me superar. Eu botei todas minhas forças e fiquei muito feliz com o desempenho do carro", afirmou o australiano, que venceu a etapa de 2010 de São Paulo.

Power entrou para a história da Penske ao faturar a 200.ª pole da equipe na Fórmula Indy. E agora vai largar pela 20.ª vez na sua carreira da primeira colocação na categoria. O australiano evitou contar o seu segredo para ser 4 décimos de segundo mais rápido do que o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti. "Não há nenhum ponto que sou muito melhor, mas detalhes pequenos que se somam para uma volta rápida", disse.

Como largará da primeira colocação, Power espera que a etapa de São Paulo da Fórmula Indy tenha poucas bandeiras amarelas e torce para não haver chuva. "A chave para a corrida é sobreviver. Se chover, tiver muitas relargadas, será complicado. Com pista seca não haverá problemas".

