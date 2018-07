Will Power confirma domínio e fatura a etapa de Indianápolis da Fórmula Indy

Depois de um início de ano complicado, com seguidos abandonos e estratégias malsucedidas, o piloto australiano Will Power fez uma sólida corrida neste sábado e venceu a etapa de Indianápolis da Fórmula Indy, a quinta da temporada de 2017, disputada em um circuito misto.

O piloto da Penske largou na pole, manteve o domínio durante boa parte da prova e só chegou a ser pressionado por Helio Castroneves, seu companheiro de equipe que saiu em segundo e chegou a liderar 24 das 85 voltas. O brasileiro, porém, caiu de rendimento nas voltas finais - ao colocar os pneus duros - e terminou apenas em quinto.

Quem novamente fez uma boa corrida foi o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, que ganhou duas posições após largar em quarto e terminou em segundo. Completou o pódio o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti. Já o atual campeão Simon Pagenaud, da Penske, foi o quarto.

O norte-americano Graham Rahal, o inglês Max Chilton e o também norte-americano Alexander Rossi foram, respectivamente, sexto, sétimo e oitavo. Spencer Pigot e o colombiano Juan Pablo Montoya fecharam as 10 primeiras colocações.

A decepção neste sábado ficou com o brasileiro Tony Kanaan. Depois de largar em 12.º, ele foi acertado pelo norte-americano Marco Andretti ainda na primeira volta e terminou apenas em 20.º, o último entre os que completaram a prova.

Com os resultados deste sábado, o francês Simon Pagenaud segue firme na busca pelo bicampeonato e está na liderança da temporada, com 191 pontos. Em seguida vem Dixon, com 181, e o norte-americano Josef Newgarden, com 152. Helinho Castroneves, com 149, é o quarto e Will Power o quinto, com 145. Já Tony Kanaan soma 97 e é apenas o 11.º colocado.

A próxima etapa da Fórmula Indy será a tradicional 500 Milhas de Indianápolis, no próximo dia 28. E a prova terá uma atração especial: o piloto espanhol Fernando Alonso, da Fórmula 1, que confirmou presença e correrá pela Andretti.