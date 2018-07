Will Power consegue 3.ª pole seguida na Indy

Comprovando seu domínio neste início de temporada da Fórmula Indy, o piloto australiano Will Power conquistou neste sábado a sua terceira pole position seguida. Assim, ele vai largar na primeira posição na quarta etapa do campeonato, que acontece neste domingo, em Long Beach, nos Estados Unidos.

Will Power só não conseguiu a pole position na etapa de abertura da temporada, em São Paulo, quando o escocês Dario Franchitti largou na frente. Depois, o australiano da equipe Penske ficou em primeiro lugar no grid nas corridas de São Petersburgo e do Alabama, ambas nos Estados Unidos.

E esse domínio não se reflete apenas nos treinos de classificação. Will Power venceu as duas primeiras provas da temporada - ficou em quarto lugar na terceira etapa. Assim, ele lidera o campeonato com certa folga: tem 136 pontos, com 32 de vantagem sobre o brasileiro Hélio Castroneves.

Na etapa de Long Beach, Will Power conseguiu a pole position com o tempo de 1min09s3185 no treino de classificação. O segundo lugar no grid ficou com outro piloto da Penske, o norte-americano Ryan Hunter-Reay. Enquanto isso, o melhor brasileiro é Helinho, que larga na quarta posição.

Entre os outros pilotos brasileiros da Fórmula Indy, Tony Kanaan conseguiu o sexto lugar no grid de largada de Long Beach, Vitor Meira é o 14º, Mario Moraes é o 15º, Raphael Matos é o 18º e Mario Romancini é o 23º.

FÓRMULA INDY 2010 - ETAPA DE LONG BEACH

GRID DE LARGADA

1.º - Will Power (AUS/Penske), 1min09s3185

2.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), 1min09s7506

3.º - Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 1min09s7938

4.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske), 1min09s8469

5.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 1min10s0254

6.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti), 1min10s1618

7.º - Alex Tagliani (CAN/Fazzt), 1min09s8730

8.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), 1min09s9688

9.º - Marco Andretti (EUA/Andretti), 1min10s1760

10.º - Dan Wheldon (ING/Panther), 1min10s2574

11.º - Hideki Mutoh (JAP/Newman Haas Lanigan), 1min10s2729

12.º - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 1min10s3358

13.º - Simona de Silvestro (SUI/HVM), 1min10s3722

14.º - Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 1min10s4258

15.º - Mario Moraes (BRA/KV), 1min10s5092

16.º - Mike Conway (ING/Dreyer&Reinbold), 1min10s4586

17.º - EJ Viso (VEN/KV), 1min10s5991

18.º - Raphael Matos (BRA/Luczo Dragon), 1min10s5067

19.º - Takuma Sato (JAP/KV), 1min10s7000

20.º - Danica Patrick (EUA/Andretti), 1min10s7000

21.º - Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 1min10s8002

22.º - Graham Rahal (EUA/Sarah Fisher), 1min10s7721

23.º - Mario Romancini (BRA/Conquest), 1min10s9913

24.º - Bertrand Baguette (BEL/Conquest), 1min11s4345

25.º - Milka Duno (VEN/Dale Coyne), sem tempo