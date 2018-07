Will Power crava pole e confirma domínio na Indy 300 em São Paulo

SÃO PAULO - O australiano Will Power colocou a Penske mais uma vez na pole position na Fórmula Indy. Ele fez incríveis 1min21s8958, neste sábado à tarde, e garantiu sua quarta pole seguida na temporada 2011, confirmando seu domínio na disputa. E começa a prova deste domingo, às 13 horas, já com um ponto a mais na classificação.

Ele ficou à frente do norte-americano Ryan Hunter-Reay (Andretti), o segundo colocado, e do neozelandês Scott Dixon (Ganassi). O atual campeão, o escocês Dario Franchitti, também da Ganassi, foi apenas o sexto. Todos garantiram tempos quase seis segundos melhores que os do ano passado, aproveitando o novo piso do circuito de rua do Anhembi e o bom tempo, com 28ºC de média.

O melhor brasileiro colocado no grid é Hélio Castroneves (Penske). Não é, porém, o que ele esperava: é o sétimo colocado. Foi eliminado na segunda sessão, a três décimos de segundos do último classificado para a superpole - passavam os seis melhores. Não gostou muito, mas não perde a esperança de conseguir vencer.

Primeiro grupo. Logo os tempos despencaram para cerca de 1min23. Para os brasileiros, não faltou esforço, mas faltou carro. Eram cinco entre os 12 que disputaram as seis vagas na fase seguinte. E somente Castroneves passou, com o segundo melhor tempo, atrás de Graham Rahal (Ganassi).

A partir daí, só decepção. Tony Kanaan não escondia a irritação com seu KV-Lotus e com a eliminação. Conquistou apenas o 15.º lugar. Raphael Matos (AFS) ficou apenas com a 21.ª posição. E Bia Figueiredo (Dreyer&Reinbold) é a penúltima, em 25.º - todos em posição ímpar por serem do Grupo 1 da sessão classificatória.

Os eliminados no Grupo 2 ficaram com as posições pares do 14.º lugar para trás. E foi aí que Vitor Meira (AJ Foyt), o único representante do País nesta turma, também ficou aquém do que pretendia, sendo eliminado. Com isso, sairá na 14.ª posição.

Ernesto Viso (KV-Lotus), por não conseguir treinar após o acidente na segunda sessão de treinos livres - seu carro atingiu a barreira de pneus no fim da reta dos Bandeirantes -, será o último colocado.

Pouco tempo após o final do treino, o Kanaan foi avisado de que receberia uma punição, com a perda de seis posições, por ter trocado o bico do carro durante o treino, sem autorização da direção da prova. Assim, ele irá largar em 21.º.

Grid de largada:

1.º - Will Power (AUS/Penske), 1min21s8958

2.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), 1min21s2975

3.º - Scott Dixon (NZL/Ganassi), 1min22s3628

4.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 1min22s3937

5.º - Graham Rahal (EUA/Ganassi), 1min22s8978

6.º - Dario Franchitti (ESC/Ganassi), 1min22s6103

7.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske), 1min22s6283

8.º - Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 1min22s6471

9.º - Mike Conway (ING/Andretti), 1min22s6986

10.º - Takuma Sato (JAP/KV-Lotus), 1min22s7379

11.º - James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas), 1min22s8450

12.º - Sebastien Bourdais (FRA/Dale Coyne), 1min22s9084

13.º - Simona de Silvestro (SUI/HVM), 1min23s6807

14.º - Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 1min23s3196

15.º - Oriol Servia (ESP/Newman/Haas), 1min23s4015

16.º - Marco Andretti (EUA/Andretti), 1min23s7682

17.º - Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 1min23s7126

18.º - Danica Patrick (EUA/Andretti), 1min24s0967

19.º - Alex Tagliani (CAN/Sam Schimidt), 1min23s7801

20.º - Raphael Matos (BRA/AFS), 1min24s1890

21.º - Tony Kanaan (BRA/KV-Lotus), 1min23s6838*

22.º - JR Hildebrand (EUA/Panther), 1min23s8443

23.º - Sebastian Saavedra (COL/Conquest), 1min24s2963

24.º - James Jakes (ING/Dale Coyne), 1min23s8482

25.º - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold), 1min24s8246

26.º - Ernesto Viso (KV-Lotus), sem tempo.

* Perdeu seis posições por trocar o bico do carro sem autorização da direção de prova

