Will Power é pole no Alabama; Kanaan larga em último

BARBER - O líder da temporada da Fórmula Indy segue dando as cartas na categoria. Neste sábado, o australiano Will Power, da Penske, conquistou a pole da etapa do Alabama, disputado no circuito de Barber, nos Estados Unidos. Com o tempo de 1min08s3120, Power ficou na frente do canadense James Hinchcliffe, da Andretti, que cravou a marca de 1min08s3409.

O terceiro lugar no grid de largada ficou com o norte-americano Ryan Hunter-Reay, também da Andretti. O melhor piloto brasileiro foi Hélio Castroneves, companheiro de Will Power na Penske, que alcançou a sexta colocação com o tempo de 1min08s6258. Entre eles estão o norte-americano Josef Newgarden, da Sarah Fisher Hartman, e o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi.

Tony Kanaan, outro brasileiro na Fórmula Indy, passa por um final de semana bem complicado no Alabama. Na sexta-feira, nos primeiros treinos livres, o piloto da Ganassi não conseguiu encontrar o melhor acerto para seu carro. Neste sábado, nada mudou e o resultado no treino classificatório foi desastroso - vai largar somente da 23.ª e última posição.

Na classificação geral do campeonato, Will Power lidera com 93 pontos. Hélio Castroneves é o quarto com 55 e Tony Kanaan aparece na 11.ª posição com 40.