Will Power fatura a pole da etapa de Toronto da Fórmula Indy

TORONTO - O australiano Will Power faturou neste sábado a pole position da etapa de Toronto, no Canadá, da Fórmula Indy, disputada em um circuito de rua. Vice-líder do campeonato, o piloto da Penske marcou o tempo de 59s577 na última fase do treino de classificação para faturar a sua quinta pole na temporada 2011 da categoria e a 15.ª da sua carreira.

Power superou o neozelandês Scott Dixon, da equipe Ganassi, que largará da segunda colocação, com 59s664. O escocês Dario Franchitti, líder do campeonato e da mesma equipe, conquistou o terceiro lugar no grid de largada, com 59s900, e vai dividir a segunda fila com o inglês Mike Conway, da Andretti, com 59s932.

Os pilotos brasileiros tiveram desempenho apagado no treino de classificação da nona etapa da temporada 2011 da F-Indy. Apenas Hélio Castroneves passou da primeira fase do treino. Mas o piloto da Penske ficou apenas com o 12.º lugar..

Vítor Meira, da AJ Foyt, largará do 14.º lugar, duas posições à frente de Tony Kanaan, da KV Lotus. Já Bia Figueiredo, da Dreyer & Reinbold, vai sair da 26.ª posição.

A etapa de Toronto da Fórmula Indy será disputada no domingo, com início previsto para as 15h50 (de Brasília).

Confira como ficou o grid de largada da etapa de Toronto da Fórmula Indy:

1.º - Will Power (AUS/Penske), 59s5771

2.º - Scott Dixon (NZL/Ganassi), 59s6646

3.º - Dario Franchitti (ESC/Ganassi), 59s9000

4.º - Mike Conway (ING/Andretti Autosport), 59s9326

5.º - Graham Rahal (EUA/Ganassi), 1min00s0463

6.º - Oriol Servià (ESP/Newman-Haas), 1min00s3341

7.º - Sébastien Bourdais (FRA/Dale Coyne), 59s8239

8.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Autosport), 59s8715

9.º - Alex Tagliani (CAN/Sam Schmidt), 59s8901

10.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 59s9020

11.º - Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold), 59s9636

12.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske), 1min00s0115

13.º - James Hinchcliffe (CAN/Newman-Haas), 59s8346

14.º - Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 59s9869

15.º - Sebastian Saavedra (COL/Conquest), 59s9389

16.º - Tony Kanaan (BRA/KV Lotus), 1min00s0149

17.º - Simona de Silvestro (SUI/HVM), 1min00s0806

18.º - EJ Viso (VEN/KV), 1min00s1191

19.º - Takuma Sato (JAP/KV), 1min00s1003

20.º - Marco Andretti (EUA/Andretti), 1min00s1542

21.º - Danica Patrick (EUA/Andretti), 1min00s3438

22.º - JR Hildebrand (EUA/Panther), 1min00s4472

23.º - James Jakes (ING/Dale Coyne), 1min00s6226

24.º - Paul Tracy (CAN/Dragon), 1min00s4524

25.º - Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 1min00s6463

26.º - Bia Figueiredo (BRA/Dreyer & Reinbold), 1min00s7917