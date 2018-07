Will Power fatura a pole em Milwaukee; Helio Castroneves é oitavo

Faltando três provas para o término da temporada de 2014 da Fórmula Indy, a disputa pelo título está acirrada entre os dois pilotos da Penske: Will Power e Hélio Castroneves. Líder com 548 pontos, o australiano se deu melhor neste sábado ao faturar a pole para a etapa de Milwaukee, um oval de uma milha (1.609 metros). O brasileiro, em segundo com 544 pontos, largará apenas na oitava colocação.

Will Power foi a principal surpresa no treino de classificação. Depois de não ter ido bem nos treinos livres, o australiano encontrou o acerto ideal a fez as duas melhores voltas. "Foi um bom começo para as últimas três corridas que fecham o campeonato", comemorou. "Tudo pode acontecer ainda. Só tenho que manter minha cabeça na competição e continuar focado", completou o piloto da Penske.

Helio Castroneves não conseguiu encontrar o acerto ideal para o seu Penske e terá que fazer uma corrida de recuperação. São 250 voltas e o brasileiro terá que secar o companheiro de equipe.

Quem foi bem no treino de classificação foi o outro brasileiro da categoria. Tony Kanaan conseguiu a segunda colocação do grid de largada. O colombiano Juan Pablo Montoya ficou com o terceiro lugar.

A etapa de Milwaukee é a antepenúltima prova do campeonato. Depois dela, os pilotos terão pela frente o Grande Prêmio de Sonoma, na Califórnia, no próximo dia 24, e a decisão deve ficar para Fontana, também no estado californiano, no dia 30.