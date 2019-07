Will Power fatura pole position da etapa de Mid-Ohio na Indy

O australiano Will Power brilhou neste sábado ao faturar a pole position da etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy. Foi a quarta vez que o piloto da Penske vai largar da primeira posição nesta prova. Ele superou seus rivais na briga pelo título ao registrar a melhor volta com o tempo de 1min05s157.

Power, na quinta colocação geral da temporada, será acompanhado de perto no grid de largada dos norte-americanos Alexander Rossi e Josef Newgarden, que vêm protagonizando a disputa pelo título. Newgarden, seu companheiro de equipe, lidera o campeonato com 487 pontos, contra 458 de Rossi, da equipe Andretti.

Com o resultado deste sábado, Power estabeleceu novo recorde de poles na etapa de Mid-Ohio. Ele estava empatado com Michael Andretti antes do treino classificatório. O australiano largou na frente também em 2010, 2012 e 2017. No geral, ele soma 57 poles em sua carreira, atrás das 67 de Mario Andretti.

Além disso, Power é o piloto que mais vezes partiu da primeira colocação no grid neste ano. Hoje obteve sua terceira pole de 2019. Antes largou bem em St. Petersburg e Austin.

Os dois brasileiros na prova vão largar do fundo. Matheus Leist, da equipe Foyt, vai sair da 21ª posição, enquanto Tony Kanaan, do mesmo time, sairá do 23º e último posto do grid.

A largada, neste domingo, está marcada para as 17h05 (horário de Brasília). Depois desta prova, faltarão quatro etapas para o fim da temporada.