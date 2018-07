Will Power faz pole da Fórmula Indy no Alabama

O australiano Will Power voltou a mostrar que é forte candidato ao título da Fórmula Indy em 2010. Depois de vencer as duas primeiras provas da categoria, ele conquistou neste sábado a pole position da etapa do Alabama, no circuito Barber MotorSports Park, com o tempo de 1min10s135.

Esta foi a segunda pole consecutiva de Power, que é o favorito para vencer a prova no domingo. O australiano da Penske já havia sido o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira. Além disso, liderou as três etapas do treino de classificação.

O inglês Mike Conway foi o segundo mais rápido, à frente de Hélio Castroneves, melhor piloto brasileiro no grid de largada no Alabama. Ele foi seguido pelo norte-americano Marco Andretti, pelo neozelandês Scott Dixon e pelo japonês Takuma Sato, que foram os outros pilotos a participar da parte final da classificação.

Tony Kanaan será o outro brasileiro a largar entre os dez primeiros colocados. Ele sairá da oitava colocação, atrás do escocês Dario Franchitti, atual campeão da Fórmula Indy, e à frente do australiano Ryan Briscoe e do venezuelano Ernesto Vizo.

Mário Moraes, que conseguiu passar para a segunda fase do treino de classificação, largará do 12º lugar. Os outros brasileiros tiveram desempenho ruim no Alabama. Raphael Matos ficou em 18º, Vítor Meira em 20º, e Mário Romancini em 22º lugar.

A etapa do Alabama da Fórmula Indy tem início previsto para as 16h45 (horário de Brasília) de domingo.

O grid de largada:

1°. Will Power (AUS/Penske), 1min10s1355

2°. Mike Conway (ING/Dreyer & Reinbold), 1min10s6500

3°. Hélio Castroneves (BRA/Penske), 1min10s6568

4°. Marco Andretti (EUA/Andretti), 1min11s0700

5°. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), 1min11s3556

6°. Takuma Sato (JAP/KV), 1min11s4386

7°. Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 1min10s6307

8°. Tony Kanaan (BRA/Andretti), 1min10s6902

9°. Ryan Briscoe (AUS/Penske), 1min10s7601

10°. Ernesto Viso (VEN/KV), 1min10s7757

11°. Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold), 1min10s7759

12°. Mario Moraes (BRA/KV), 1min12s7143

13°. Simona de Silvestro (SUI/HVM), 1min11s0262

14°. Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), 1min10s7449

15°. Graham Rahal (EUA/Newman-Haas-Lanigan), 1min11s1495

16°. Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 1min10s9523

17°. Hideki Mutoh (JAP/Newman-Haas-Lanigan), 1min11s2854

18°. Raphael Matos (BRA/De Ferran Luczo Fragon), 1min11s0507

19°. Danica Patrick (EUA/Andretti), 1min11s5340

20°. Vitor Meira (BRA/A.J.Foyt), 1min11s1347

21°. Alex Tagliani (CAN/Fazzt), 1min11s5669

22°. Mário Romancini (BRA/Conquest), 1min11s6020

23°. Dan Wheldon (ING/Panther), 1min11s6094

24°. Milka Duno (VEN/Dale Coyne), 1min15s1422

25°. Bertrand Baguette (BEL/Conquest), 1min11s9800