Will Power ganha em Milwaukee e fica perto do título da Indy

O australiano Will Power está cada vez mais perto de seu primeiro título na Fórmula Indy. Neste domingo, o piloto da Penske largou na pole, dominou toda a prova em suas 250 voltas e venceu a etapa de Milwaukee, um oval de uma milha (1.609 metros). Na disputa acirrada pela liderança com o brasileiro Hélio Castroneves, se deu bem com a 11.ª colocação do seu companheiro de equipe.

Faltando apenas duas corridas para o final da temporada, Will Power chegou aos 602 pontos, contra 563 de Helinho. Para as provas em Sonoma, na Califórnia, no próximo domingo, e em Fontana (com pontuação dobrada), também no estado californiano, no próximo dia 30, serão 150 pontos em disputa. Mas a fase está mesmo melhor para o piloto australiano.

Conhecido por não se dar bem em circuitos ovais, que lhe custaram os títulos em temporadas passadas, Power não teve dúvidas em gritar no rádio assim que recebeu a bandeira quadriculada. "Sim, eu amo vencer em ovais! Eu amo vencer em ovais!", afirmou Power, respondendo aos seus críticos.

O colombiano Juan Pablo Montoya acertou na estratégia e chegou em segundo lugar, seguido pelo brasileiro Tony Kanaan e pelo neozelandês Scott Dixon. Josef Newgarden conseguiu ultrapassar Ryan Briscoe no fim e fechou a prova na quinta posição. Na classificação geral, Kanaan é o sétimo colocado, com 425 pontos.