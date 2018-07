Will Power larga na pole segunda etapa da temporada da Fórmula Indy

SÃO PAULO - O australiano Will Power confirmou o favoritismo no Alabama e conquistou, neste sábado, sua segunda pole position na temporada da Fórmula Indy, liderando o domínio da Penske em Barber. O também australiano Ryan Briscoe vai largar na segunda posição. O neozelandês Scot Dixon, da Ganassi, superou Hélio Castroneves e estragando o que seria a festa total do time rival. O brasileiro ficou com o quarto lugar no grid.

Dos demais brasileiros, Raphael Matos, da AFS, foi o melhor classificado, em 14.º. Vítor Meira, da AJ Foyt, sai em 19.º e Tony Kanaan, da KV, em 24.º. Bia Figueiredo, da Dreyer & Reinbold, ainda se recupera de uma cirurgia no punho - fraturado durante a etapa de abertura - e não disputa esta etapa.

A segunda corrida da temporada da Fórmula Indy acontece neste domingo e tem largada prevista para às 16h45 (de Brasília). A prova terá transmissão do Bandsports.

Grid de largada:

1.º - Will Power (AUS/Penske), 1min11s454

2.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), a 0s281

3.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), a 0s428

4.º - Helio Castro Neves (BRA/Penske), a 0s670

5.º - Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold), a 0s853

6.º - Oriol Servia (ESP/Newman-Haas), a 0s984

7.º - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 1min11s709

8.º - James Hinchcliffe (CAN/Newman-Haas), 1min11s818

9.º - Marco Andretti (EUA/Andretti Autosport), 1min11s867

10.º - Graham Rahal (EUA/Ganassi), 1min11s971

11.º - Takuma Sato (JAP/KV), 1min12s166

12.º - Alex Tagliani (CAN/Sam Schmidt), 1min12s348

13.º - Simona de Silvestro (SUI/HVM), 1min12s255

14.º - Raphael Matos (BRA/AFS), 1min12s409

15.º - J. R. Hildebrand (EUA/Panther), 1min12s268

16.º - Mike Conway (ING/Andretti Autosport), 1min12s519

17.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti Autosport), 1min12s337

18.º - Ernesto Viso (VEN/KV), 1min12s658

19.º - Vítor Meira (BRA/AJ Foyt), 1min12s567

20.º - Sébastien Bourdais (FRA/Dale Coyne), 1min12s689

21.º - Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 1min12s585

22.º - Danica Patrick (EUA/Andretti Autosport), 1min12s725

23.º - Simon Pagenaud (FRA/Dreyer & Reinbold), 1min12s590

24.º - Tony Kanaan (BRA/KV), 1min12s889

25.º - James Jakes (ING/Dale Coyne), 1min12s714

26.º - Sebastian Saavedra (COL/Conquest), 1min13s085