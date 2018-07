Will Power vence etapa do Alabama e assume liderança da Fórmula Indy

O australiano Will Power venceu a etapa do Alabama da Fórmula Indy, neste domingo, e assumiu a liderança da categoria na segunda corrida deste ano. Depois de largar na pole no Circuito de Barber, o piloto da Penske liderou de ponta a ponta para triunfar. A segunda colocação ficou com o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi. O escocês Dario Franchitti, da Ganassi, completou o pódio.

O brasileiro mais bem colocado da prova foi Tony Kanaan, da KV Lotus, que ficou em sexto, atrás do norte-americano Marco Andretti e do espanhol Oriol Servià, respectivamente quarto e quinto na classificação da corrida. Hélio Castroneves, da Penske, veio logo atrás com o sétimo lugar. Outro brasileiro a cruzar a linha de chegada, Vitor Meira, da Foyt, ficou com a 12.ª posição.

Com a vitória deste domingo, Power se tornou o primeiro piloto a ganhar uma prova da Indy de ponta a ponta desde quando Franchitti faturou na mesma forma a etapa de Sonoma do campeonato de 2009 da categoria.

O triunfo no Alabama deixou Power com 94 pontos na liderança, com sete de vantagem sobre Franchitti, o vice-líder, que venceu a etapa de abertura de 2011, em São Petersburgo. Kanaan, por sua vez, se garantiu na terceira posição na classificação geral, com 63 pontos, nove à frente de Dixon e da suíça Simona de Silvestro, empatados no quarto posto. Já Vitor Meira, Hélio Castroneves e Raphael Matos ficaram próximos na classificação, com o primeiro deles em 10.º lugar, com 42 pontos, enquanto os outros dois estão empatados em 11.º, com 38.

Vencedor neste domingo, o piloto australiano confirmou o seu favoritismo depois de ter dominados os treinos livres e de classificação dos últimos dois anos em Barber. Logo na largada ele já mostrou seu favoritismo e não mais foi ameaçado pelos seus adversários.

O francês Simon Pagenaud, substituto da brasileira Bia Figueiredo, que se recupera de uma lesão na mão, concluiu em oitavo lugar a prova deste domingo. Simona De Silvestro e Charlie Kimball, norte-americano da Ganassi, completaram o grupo dos dez mais bem colocados.

A prova deste domingo também foi marcada por acidentes que provocaram seis bandeiras amarelas. Um destes acidentes acabou deixando fora da corrida Ryan Briscoe, australiano da Penske que largou em segundo lugar.

A terceira etapa da Fórmula Indy acontece já no próximo domingo, nas ruas de Long Beach. Depois, no dia 1.º de maio, a categoria chega ao Brasil, para a prova no Circuito do Anhembi, em São Paulo.

Etapa do Alabama da Fórmula Indy:

1) Will Power (AUS/Penske), 90 voltas

2) Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 3s382

3) Dario Franchitti (ESC/Ganassi), a 15s524

4) Marco Andretti (EUA/Andretti), a 28s960

5) Oriol Servià (ESP/Newman Haas), a 29s881

6) Tony Kanaan (BRA/KV Lotus), a 30s385

7) Hélio Castroneves (BRA/Penske), a 30s780

8) Simon Pagenaud (FRA/Dreyer & Reinbold), a 31s209

9) Simona De Silvestro (SUI/HVM), a 32s581

10) Charlie Kimball (EUA/Ganassi), a 35s003

11) Sébastien Bourdais (FRA/Dale Coyne), a 35s988

12) Vitor Meira (BRA/Foyt), a 42s644

13) Jr Hildebrand (EUA/Panther), a 44s295

14) Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), a 1min00s742

15) Alex Tagliani (CAN/Sam Schmidt), a 1min10s687

16) Takuma Sato (JAP/KV Lotus), a 1min12s171

17) Danica Patrick (EUA/Andretti), a 1 volta

18) Graham Rahal (EUA/Ganassi), a 2 voltas

Não completaram

Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold)

Raphael Matos (BRA/AFS)

Ryan Briscoe (AUS/Penske)

Mike Conway (ING/Andretti)

EJ Viso (VEN/KV)

James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas)

James Jakes (ING/Dale Coyne)

Sebastian Saavedra (COL/Conquest)