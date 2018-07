Williams ainda pode vencer provas neste ano, diz Bottas

Companheiro de Felipe Massa na Williams, o finlandês Valtteri Bottas acredita que a equipe britânica ainda tem boas chances de vencer corridas na atual temporada, fortemente dominada pela Mercedes de Nico Rosberg, líder do Mundial de Fórmula 1, e Lewis Hamilton, segundo colocado geral.

"Por que não? Ainda temos seis corridas pela frente. Então há seis oportunidades a nossa espera", afirmou o piloto, nesta quinta-feira, às vésperas do GP de Cingapura. Bottas já chegou em segundo lugar em duas etapas, e uma em terceiro, surpreendendo os rivais e até mesmo os líderes da Williams.

Além de buscar sua primeira vitória na categoria, Bottas quer garantir o quarto lugar no Mundial de Pilotos que ocupa no momento, ainda sob ameaça de Fernando Alonso. "Estou apenas um ponto na frente de Fernando. O Daniel [Ricciardo] está um pouco distante, mas ainda temos várias corridas e eu espero ter a chance de sonhar com o terceiro lugar", afirmou.

Se mantiver a quarta posição, a Williams terá boas chances de terminar o Mundial de Construtores na terceira colocação, que ostenta no momento. "A prioridade claramente é assegurar o terceiro posto no campeonato de Construtores. Então, para mim, a colocação mínima é a quarta colocação [entre os pilotos]", projetou.

No Mundial de Pilotos, Bottas acumula 122 pontos, contra 121 de Alonso. Nos Construtores, a Williams tem 177, contra 162 da Ferrari.