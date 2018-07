Williams antecipa chegada de dirigente que estava na McLaren

A Williams decidiu antecipar uma mudança em sua direção. Dave Redding, que deveria ser contratado somente no fim do ano, vai desembarcar na equipe no dia 17 de julho, em substituição a Steve Nielsen. Redding será o novo gestor da equipe, ficando abaixo do chefe de equipe, Frank Williams, e de sua filha Claire.

O novo dirigente chega à Williams com uma bagagem de 30 anos de Fórmula 1, com passagens por Jaguar, Stewart, Benetton e McLaren, equipe onde ocupava cargo semelhante desde 2009. Redding já exerceu funções ligada à operação e também à engenharia nos times em que trabalhou.

Na Williams, que conta com o piloto brasileiro Felipe Massa, ele será responsável pela gestão operacional e esportiva da equipe. "Eu já conheço e respeito muitos dos membros do time. Mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe em Grove", disse Redding, em referência à sede da fábrica da Williams, na Inglaterra.

Chefe da área técnica da Williams, Paddy Lowe exaltou a contratação. "Dave vai nos trazer um nível excepcional de conhecimento e experiência de Fórmula 1. Tenho certeza de que ele vai se encaixar bem na equipe e será capaz de fornecer liderança operacional e esportiva necessárias para manter alto o nosso padrão de exigência", declarou Lowe.